Lazio, Muriqi va in doppia cifra: gol pazzesco contro l'Espanyol - VIDEO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Si era preso una piccola pausa, prima di tornare a segnare con regolarità e un certo stile. Anche questo weekend Vedat Muriqi, attaccante del Maiorca ed ex Lazio, ha timbrato il cartellino contro l'Espanyol in Liga realizzando il gol numero 10 nel massimo campionato spagnolo. Una grande soddisfazione per l'attaccante kosovaro che, dopo un periodo difficile, sta rinascendo dalle proprie ceneri. Per festeggiare al meglio la doppia cifra Muriqi ha realizzato una rete che difficilmente dimenticherà: servito al limite dell'area, l'ex attaccante biancoceleste ha calciato di prima con il sinistro, andando a infilare la sfera sotto l'incrocio con una grande parabola. Un gol bellissimo per un grande traguardo, Muriqi in Liga si è ritrovato e sta stupendo tutti.