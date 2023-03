Lazio, Musolino: "Dobbiamo continuare così, non possiamo rallentare"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

A margine dell'evento la Lazio nelle scuole tenutosi presso la scuola media Giampaolo Borghi, ha parlato la calciatrice della Lazio Women Letizia Musolino che ai nostri microfoni si è soffermata sia dell'avvenimento a cui ha presenziato sia sul momento della squadra allenata da mister Catini: "Volevo ringraziare per la disponibilità che ci hanno dato per parlare di un tema delicato come quello del bullismo. Dopo una lunga pandemia siamo tornati in luoghi pubblici come le scuole. I bambini sono stati felici di vederci, perché abbiamo potuto portare il nostro esempio. Per quanto riguarda il campo non ci possiamo lamentare, diamo il massimo, siamo un gruppo unito. Dobbiamo continuare così, non possiamo rallentare. I nuovi arrivi di gennaio ci stanno dando una grande mano, la partita contro Ternana è stata importantissima. Dovevamo vincerla per forza".

DI SEGUITO IL VIDEO INTEGRALE CON L'INTERVISTA