Lazio, Mussa sicuro: "Contro il Bayern è difficile, ma Sarri sa preparare le partite"

Agli ottavi di Champions League c'è il Bayern Monaco ad aspettare la Lazio. È un sorteggio molto complicato per i biancocelesti, forse il più difficile di tutte le italiane. In collegamento a TMW Radio ne ha parlato l'ex tecnico Giovanni Mussa. Secondo il suo pensiero, sarà difficile per Sarri superare i bavaresi: serviranno due partite perfette. Queste le sue parole: "Se guardiamo la carta non c'è scampo. Ma Sarri sa preparare la partita e nelle due partite può mettere in difficoltà il Bayern. Nel palleggio e in campo aperto è difficile contenere il Bayern. Cercherei di non dare troppa profondità, o rischi di prendere le imbarcate. Ma non è proprio affidabile la squadra tedesca. Si deve avere fortuna di trovare una giornata no degli avversari. Si dovrà fare il massimo a Monaco".