Lazio, Nainggolan: "Lo scorso anno gran campionato. Questa stagione..."

La Lazio tornerà dalla sosta reduce da una vittoria essenziale contro il Napoli. Ad attendere la squadra di Sarri, però, ci sarà un'altra prova di altissimo livello: la Juventus all'Allianz Stadium. I biancocelesti, soprattutto in virtù del brutto inizio contro Genoa e Lecce, sono chiamati a fare una prestazione importante per dare continuità a quanto fatto lo scorso sabato. Intervenuto ai microfoni di Controcalcio, l'ex Roma Radja Nainggolan si è detto fiducioso sulla stagione della Lazio, sottolineando come potrebbe ripetere quanto fatto nella scorsa:

"Vedo il Milan molto forte, vedo l’Inter favorita anche quest’anno come l’anno scorso. Ci sono poche squadre con una rosa come l’Inter, anche la Juventus gioca bene. La Lazio ha perso la prima immeritatamente, l’anno scorso ha fatto un grande campionato e quest’anno può ripetersi".