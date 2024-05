Lazio, Nanni: "Manca un leader caratteriale. Che emozione l'Olimpico..."

TUTTOmercatoWEB.com

Lunga intervista ai microfoni di tag24.it per Franco Nanni, uno degli eroi della 'Banda Maestrelli' del primo Scudetto biancoceleste del 1974. In particolare ha parlato delle emozioni vissute durante la festa prima di Lazio - Empoli e della squadra di oggi di Igor Tudor, sottolineando le differenze con la formazione di cinquant'anni fa. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Quando sono entrato in campo sono rimasto allibito. Mi ha dato una botta di adrenalina pazzesca, cercavo di trattenere le lacrime, ma dopo dieci secondi ho pianto vedendo quell’amore nei nostri confronti. E’ segno che abbiamo fatto qualcosa di straordinario che a distanza di anni lascia ricordi piacevoli. All’epoca eravamo sempre a contatto con la gente, e si recepiva questo amore. Noi cercavamo di ricambiare nel miglior modo possibile. Non mi aspettavo tutto questo amore nei nostri confronti, con tutte quelle bandiere, le coreografie meravigliose, ti rende orgoglioso di aver fatto parte di quella squadra".

"Il mio ricordo più bello? Egoisticamente il gol al derby contro la Roma, ma anche la partita contro il Foggia: appena entrati abbiamo visto lo stadio strapieno, un insieme di colori biancocelesti e bandiere, pazzesco. Io avevo legato di più con Frustalupi, condividevo anche la stanza con lui. Parlavamo spesso insieme, anche in campo eravamo vicini di ruolo, mi consigliava spesso. Secondo me è stato l’ago della bilancia che ci ha permesso di mettere le mani sullo scudetto. Io ero un po’ timido, a volte mi sentivo inferiore a lui perché era più tecnico, ma a Mario non importava: rideva, scherzava, mi faceva sentire a mio agio.

"Le differenze con i tempi di oggi? È un calcio diverso ora, noi eravamo più a contatto con la gente perché eravamo divisi da una rete, accorrevano in tantissimi. Oggi la squadra si allena in un centro sportivo ed è più distaccata, ma sono tempi diversi. Nella Lazio non riesco a individuare quel leader caratteriale capace di poter trascinare la squadra. A volte siamo un po’ pacati, che è un vantaggio come uno svantaggio, ma a volte serve essere più determinati. Tudor? Tocca vedere anche che giocatori avrà a disposizione. Noi avevamo Chinaglia e Wilson che ci fulminavano solo con lo sguardo se non davamo il massimo. Oggi non vedo questo tipo di giocatore in rosa".