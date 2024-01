Lazio-Napoli, Adani: "Tanti passaggi, ma nel calcio contano..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Lazio e Napoli si dividono la posta in palio nello scontro diretto per la Champions. All'Olimpico termina con un noioso 0-0 e con pochissime occasioni da gol. Biancocelesti più pericolosi, partenopei attenti solo alla fase difensiva. Lele Adani l'ha commentata così negli studi Rai nel corso de La Domenica Sportiva: "È una partita dove si sono passati tanto il pallone, ma nel calcio contano i tiri in porta. Nella specchio ce n’è stato uno in tutta la partita".