Lazio-Napoli, Ballotta: "Gara che vale doppio. Provedel? Come Gollini ha..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si avvicina Lazio-Napoli, sfida dal sapore di Champions che si disputerà domenica all'Olimpico. Uno scontro diretto fondamentale per entrambe, dopo la delusione in Supercoppa Italiana dalla quale entrambe son uscite sconfitte dalla gara contro l'Inter. A esprimere le sue sensazioni in merito, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, è stato Marco Ballotta: "Lazio-Napoli sarà una gara che vale doppio per entrambe. Prima della Supercoppa, i biancocelesti vivevano un grande momento, mentre gli azzurri hanno avuto qualche passaggio a vuoto. A Riyad ho visto però un Napoli davvero in salute e può tornare utile ora al ritorno in campionato. Mazzarri sta facendo un ottimo lavoro, ha solamente bisogno dei risultati. Il Napoli giocherà contro la Lazio una gara sulla falsa riga della Supercoppa, quindi speculando in difesa e cercando di ripartire forte. Al Napoli servono risultati e servono subito, anche se non hanno mica l'acqua alla gola. Di certo il modulo adottato da Mazzarri può essere quello giusto per trovare un po' di ossigeno in classifica".

"Gollini e Provedel? Mi piacciono entrambi. Gollini è subentrato ad un'assenza di Meret e sta facendo benissimo, per davvero. Le sue prestazioni sono importanti e, perché no, magari rischia anche di diventare il nuovo titolare. Non dimentichiamo però che Meret è il portiere dello Scudetto e ha già mostrato ampiamente il suo valore, al primo anno da titolare. Soffre l'alternanza e questo non dà grandi risultati. Anche Provedel ha avuto una parabola simile a quella di Gollini alla Lazio ed è un ottimo portiere".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE