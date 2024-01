Lazio - Napoli, contatto Castellanos - Ostigard: le parole di Marelli

TUTTOmercatoWEB.com

Al 33' di Lazio - Napoli, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Taty Castellanos cerca di impattare di testa il pallone, cadendo però a terra. L'attaccante lamentava una trattenuta, ma secondo l'arbitro non si sono verificati gli estremi per il calcio di rigore. Sull'episodio è intervenuto, come di consueto, Luca Marelli a Dazn per fare chiarezza: "La mano sinistra di Ostigard si è appoggiata sul pettorale sinistro di Castellanos, che accentua la caduta. Non cè nulla che porti al calcio di rigore".