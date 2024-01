Lazio - Napoli, Cucchi: "Gara tutt'altro che spettacolare..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Non vanno oltre lo 0-0 Lazio e Napoli in una gara molto tecnica in cui gli spazi hanno fatto fatica ad aprirsi e lo spettacolo ne ha risentito. Meglio la squadra di Sarri nella ripresa con un'occasione nitida per passare in vantaggio sciupata da Isaksen. Al termine della sfida questa la disamina di Riccardo Cucchi: "Il Napoli ha chiuso e cercato di non far giocare la Lazio. Con molte assenze di più non poteva fare. La Lazio non ha trovato spunti e ritmi. Spesso troppo prevedibile. Un solo tiro in porta in 90 minuti contro lo zero del Napoli. Gara tutt'altro che spettacolare".