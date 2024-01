Lazio - Napoli, doppio dubbio per Mazzarri: subito Dendoncker

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Dopo la Supercoppa persa in Arabia con l'Inter, il Napoli torna in Italia a caccia di punti in zona Europa. Domenica sera i partenopei faranno visita alla Lazio in un vero e proprio scontro Champions. Mazzarri deve fare i conti con Sarri e con le tante assenze. All'Olimpico non ci saranno Kvaratskhelia, Simeone e Cajuste squalificati, Meret, Olivera e Natan infortunati, Osimhen e Anguissa in Coppa d'Africa.

Mazzarri costretto a rivoluzionare la formazione. Come riporta Il Corriere dello Sport, qualche dubbio per il tecnico che davanti si affiderà a Raspadori, Politano e uno tra Lindstrom e il nuovo acquisto Ngonge. Ballottaggio anche in difesa tra Ostigard e Mario Rui non in perfette condizioni. La titolarità del difensore norvegese porterebbe Di Lorenzo nella batteria di centrocampisti del 3-4-3 con lo slittamento di Mazzocchi sulla fascia sinistra.

La novità potrebbe essere il nuovo acquisto Leander Dendoncker. Oggi il belga svolgerà il primo allenamento con i compagni ed è arruolabile per il match di domenica. Mazzarri potrebbe pensarlo di lanciarlo addirittura dal primo minuto viste le tante defezioni. Accanto a Lobotka uno tra lui, Demme e Zielinski.