Lazio - Napoli, Felipe Anderson e Raspadori in versione stregoni: la foto fa impazzire i tifosi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio attende freneticamente il Napoli di Mazzarri. Davanti una grande occasione per dar seguito ai successi in campionato, dopo la brutta figura in Supercoppa italiana contro l'Inter. Questa sera alle 18.00, gli uomini di Maurizio Sarri hanno un vero banco di prova, rappresentato da un Napoli decimato da assenze e infortuni. La corsa al quarto posto è l'imperativo dominante in casa Lazio e ad aprire le danze è stata la Serie A: "Questo ci ha fatto eccitare", con un immagine che ritrae Felipe Anderson e Giacomo Raspadori in versione stregoni. Il post ha fatto il pieno di like e commenti di molti utenti che si mostrano in trepidazione, in vista del big match di questa sera. Qui sotto il post iconico: