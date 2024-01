Lazio - Napoli, Fiore: "Che noia! Bisognava osare molto di più"

TUTTOmercatoWEB.com

Si è conclusa un'altra giornata di Serie A, che ha visto la Lazio pareggiare 0-0 contro il Napoli di Mazzarri in casa. Ai microfoni di TvPlay, l'ex giocatore Stefano Fiore ha detto la sua sulla sfida, a tratti estremamente noiosa e stancante. Anche secondo lui, come per molti altri, le due squadre avrebbe dovuto attaccare molto di più vista la situazione in classifica. Questo il suo pensiero: “Milan-Bologna è stata una bella partita, si è giocato a viso aperto. Una gara spettacolare e divertente. Mi aspettavo molto di più da Lazio e Napoli: per diversi motivi è stata una partita complicata per entrambe, gli azzurri avevano tante assenze mentre la Lazio doveva osare qualcosa in più. Avrebbe potuto consolidare il buon momento ma ne è venuta fuori una gara poco spettacolare e a tratti noiosa”.