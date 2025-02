Lazio - Napoli, il big match interessa l'Atalanta: le parole di Gasperini

TUTTOmercatoWEB.com

È iniziato da pochissimo il primo tempo di Lazio - Napoli all'Olimpico, uno scontro diretto per la corsa Champions e la lotta scudetto. L'esito del match sarà determinante per il prosieguo di entrambe in campionato, ma in parte anche per le dirette concorrenti. Tra queste c'è sicuramente l'Atalanta, reduce dal pareggio interno col Cagliari. Nel post a Gasperini è stato chiesto se guarderà o meno la partita e il tecnico ha risposto così: "Per lo Scudetto? Noi ci crediamo e cercheremo di fare di tutto per vincere".

