Lazio - Napoli, le probabili formazioni: pochi cambi per Baroni

Dopo la manita rifilata al Monza, la Lazio resta all'Olimpico e aspetta il Napoli di Conte. Baroni si prepara nuovamente al big match contro gli azzurri dopo il doppio successo tra Coppa Italia e campionato dello scorso dicembre. Davanti a Provedel tra i pali si riparte dallo stesso quartetto difensivo vincente di domenica: Marusic, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares. Ancora out Hysaj che ne avrà per 30/40 giorni; dita incrociate invece per il recupero di Patric almeno per la panchina. A centrocampo è inamovibile la coppia Guendouzi - Rovella. Difficile il rientro di Vecino, molto più probabile per la gara contro il Venezia (22 febbraio). L'attacco gira tutto intorno alle condizioni di Dia, uscito malconcio contro il Monza per una distorsione alla caviglia. In caso di forfait il suo posto al centro della trequarti se lo giocano Pedro e Dele-Bashiru, con il primo in vantaggio. Il resto del reparto lo completano Isaksen a destra, Zaccagni a sinistra e il Taty Castellanos come centravanti.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Gigot, Provstgaard, Dele-Bashiru, Belahyane, Basic, Tchaouna, Noslin, Ibrahimovic, Pedro. All.: Baroni.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All.: Conte.