Lazio - Napoli, occhio ai diffidati: in quanti rischiano di saltare la gara

È tempo di Supercoppa, ma occhio anche al campionato. Sarà fondamentale il tema dei cartellini nella final four che si giocherà in Arabia Saudita. Infatti, nel caso in cui un calciatore diffidato venisse ammonito, in semifinale o finale, salterebbe la 22esima giornata di campionato. Situazione diversa per quanto riguarda il cartellino rosso: i giocatori che verranno espulsi in semifinale non potranno giocare l'eventuale finale della competizione.

Per questo la lente d'ingrandimento va su Lazio - Napoli di Serie A, in programma domenica 28 gennaio alle ore 18. Nelle fila biancocelesti sono già out sia Zaccagni che Immobile dopo il giallo rimediato contro il Lecce. Per i partenopei, invece, non ci saranno Kvaratskhelia e Cajuste. Ma quali altri giocatori rischiano di non prendere parte alla gara dopo la Supercoppa?

Nella formazione di Sarri ci sono ben tre giocatori diffidati: Pellegrini, Rovella e Cataldi. In quella di Mazzarri, invece, se ne contano quattro: Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui e Mazzocchi. Se riceveranno un cartellino giallo durante la Supercoppa Italiana a Riad, salteranno il match dell'Olimpico.