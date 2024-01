Lazio - Napoli, partenopei con zero tiri in porta: non accadeva da...

Un Napoli troppo sterile in attacco e una Lazio molto attenta dietro. Il risultato è uno 0-0 con un dato incredibile per gli uomini di Mazzarri. Le statistiche a fine partita, infatti, dicono che gli azzurri hanno chiuso i 90 minuti con zero tiri non porta. Non è una cosa che capita spesso. Come riporta Opta, questo è solo il terzo incontro di Serie A che i partenopei chiudono senza effettuare conclusioni nello specchio dal suo ritorno nel massimo campionato nel 2007/08, dopo la gara contro il Milan del 28 febbraio 2011 e quella contro la Juventus del 1 aprile 2012.