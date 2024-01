Lazio - Napoli, quanti assenti: Mazzarri perde pezzi, Sarri...

TUTTOmercatoWEB.com

Si avvicina la sfida tra Lazio e Napoli che è uno scontro diretto per inseguire un posto in Champions League. La sfida di domenica all'Olimpico sarà anche la partita delle assenze. Tanti i big che alzeranno bandiera bianca e non potranno essere della sfida tra squalifiche e infortuni. Sarri deve rinunciare a Zaccagni e Immobile, fermati dalla somma di cartellini, mentre Patric non ci sarà per il problema alla spalla. Peggio va a Mazzarri che non potrà contare sugli squalificati Simeone, Kvaratskhelia e Cajuste, ma non solo. Non ci saranno nemmeno Anguissa e Osimhen, impegnati in Coppa d'Africa, e nemmeno Meret, Olivera e Natan ai box per infortunio. Un elenco lungo a cui De Laurentiis ha messo un tappo con gli arrivi di Ngonge, Mazzocchi, Dendocker, Traoré e con Perez che si avvicina.