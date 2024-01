Lazio - Napoli, Sarri via in anticipo dall'Olimpico: il motivo

TUTTOmercatoWEB.com

Al termine di Lazio - Napoli, ai microfoni di Dazn e di conseguenza anche di fronte ai vari giornalisti presenti all'Olimpico è intervenuto Giovanni Martusciello, allenatore in seconda di Maurizio Sarri. Il motivo, spiegato da Dazn, è che il tecnico biancoceleste ha dovuto abbandonare velocemente l'impianto capitolino per un lutto. Non si conoscono ulteriori dettagli in merito.