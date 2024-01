Lazio - Napoli, tanti passaggi ma nessun tiro in porta: la curiosa statistica

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Zero tiri in porta. Un dato che fa riflettere e che riassume perfettamente un primo tempo tra Lazio e Napoli privo di emozioni e grandi occasioni da una parte all'altra del campo. Ad analizzare la situazione ci ha pensato anche Opta attraverso una statistica curiosa: "Quello di Lazio - Napoli è stato il primo tempo con più passaggi portati a buon fine (542) tra quelli che non hanno visto alcun tiro nello specchio in Serie A da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (dal 2004/05)."