Lazio, Nassi rimprovera Sarri: "Lazzari trattato come Luis Alberto"

L'ex calciatore Claudio Nassi, nella sua rubrica su Tuttomercatoweb.com, ha rimproverato a Sarri lo scarso impiego di Lazzari in questa stagione. Di seguito le sue considerazioni: "Oltre al Dimarco, c'è un altro tra i sottovalutati del campionato: Manuel Lazzari, classe '93. Dopo quattro anni nei Dilettanti, due in Lega Pro e uno in B, si è trovato in A con la Spal, prima di passare nel 2019 alla Lazio. Si tratta di uno dei più veloci in circolazione. Non ricordo se faccia i 100 metri in 11 secondi, ma al di là di questo, non poco, è capace di arrivare sul fondo e crossare in corsa con entrambi i piedi. Continuo a ritenerlo determinante per la rapidità e la facilità con cui può servire Milinkovic e Immobile, forti come pochi di testa. So che Sarri, ancorato al 4-3-3, non stravede, come un tempo accadeva per Luis Alberto. Peccato. Sfruttando le caratteristiche del veneto, migliorerebbe il rendimento della squadra. Ho sempre pensato così, fin da quando Manuel giocava a Ferrara e faccio fatica a cambiare parere, pensando alla velocità, a quei due piedi e ai tanti cross".