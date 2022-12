Lazio, nel 2022 meglio di Roma, Inter e Atletico Madrid: la classifica

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, SARRI AVANTI SENZA IL MAGO. CI SONO ALTRI DUE ASSENTI FORMELLO - Un altro allenamento senza il Mago. Terzo giorno di fila con Luis Alberto lontano dal campo, è alle prese con un versamento al ginocchio per un colpo rimediato contro l’Almeria. Lo spagnolo ha trascorso comunque mattina e pomeriggio a... FORMELLO - Un altro allenamento senza il Mago. Terzo giorno di fila con Luis Alberto lontano dal campo, è alle prese con un versamento al ginocchio per un colpo rimediato contro l’Almeria. Lo spagnolo ha trascorso comunque mattina e pomeriggio a... WEBTV LAZIO SCONFITTA, SARRI (DI NUOVO) SPIAZZATO. E A FORMELLO ARRIVANO I RIMPROVERI RASSEGNA STAMPA - Due Lazio in una, al solito. Quella che gioca, quella che non gioca. La tradizione non s'interrompe. E ad Almeria arriva la sconfitta. Ma è il modo di perdere che continua a irritare. Sarri non l'ha fatta passare lista neppure... RASSEGNA STAMPA - Due Lazio in una, al solito. Quella che gioca, quella che non gioca. La tradizione non s'interrompe. E ad Almeria arriva la sconfitta. Ma è il modo di perdere che continua a irritare. Sarri non l'ha fatta passare lista neppure... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO, DALLA TURCHIA: "OFFERTA DELLA LAZIO PER LUCAS TORREIRA" Il calciomercato è alle porte e anche in casa Lazio i nomi accostati al club biancoceleste non mancano. In realtà quello di Torreira è un profilo che già in passato è stato accostato al club capitolino. L'ex Fiorentina,... Il calciomercato è alle porte e anche in casa Lazio i nomi accostati al club biancoceleste non mancano. In realtà quello di Torreira è un profilo che già in passato è stato accostato al club capitolino. L'ex Fiorentina,...