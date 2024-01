Lazio, nel futuro c'è Neuhaus: un professionista serio e rigido sin da bambino

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dalla Germania potrebbe arrivare il prossimo centrocampista di Maurizio Sarri. Si tratta di Florian Neuhaus, 26enne tedesco del Borussia Monchengladbach. È un ragazzo d'oro e un professionista esemplare come lo raccontano in patria, anche se nell'ultimo periodo sta mancando di continuità.

Dieta ferrea e mai uno sgarro, se non una volta ogni tanto dopo le partite. "Il calcio è la mia priorità", ha sempre detto. Da qui nasce il suo controllo maniacale della sua carriera calcistica e della sua preparazione: ogni giorno dorme almeno 10 ore per poter recuperare al massimo. Come riporta il Corriere dello Sport, non è uno a cui piace spostarsi continuamente. Una volta trovato il suo habitat, è felice: gli era successo con il Monaco 1860 e anche adesso con il 'Gladbach.

Le cose però potrebbero presto cambiare con il forte interesse della Lazio. Quello che non gli mancherà mai però è la passione per il calcio: da bambino non vedeva l'ora di uscire da scuola per giocare fino a tarda sera. E i genitori l'hanno sempre supportato, soprattutto dopo la chiamata del Monaco 1860, portandolo ogni giorno avanti e indietro da Landsberg am Lech a Monaco (120 chilometri complessivi). Il giorno della convocazione in Nazionale sono esplosi di gioia. E ora potrebbero vedere il loro figlio trasferirsi nella Capitale.