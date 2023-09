Lazio | Nel nome di Simeone: l'Atletico nel percorso Champions di Sarri

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il sorteggio di Montecarlo ha svelato le tre avversarie della Lazio nel girone di Champions League: Feyenoord, Atletico Madrid e Celtic Glasgow comporranno insieme ai biancocelesti il gruppo E. Il pensiero non può che andare subito a Diego Pablo Simeone, colonna della Lazio dello Scudetto del 2000 e idolo indiscusso della tifoseria. Il suo gol di testa in casa della Juventus diede il via alla rimonta tricolore, la grinta e il cuore messo in campo nei quattro anni all'ombra del Colosseo sono rimaste indelebili nella mente di tutto il popolo biancoceleste. Ora il suo Atletico Madrid sarà il grande avversario in Champions League: per 180 minuti la Lazio e Simeone saranno l'una contro l'altro, anche se nulla cambierà di quel rapporto speciale iniziato nell'estate 1999 quasi per caso (il Cholo inserito dall'Inter nell'affare Vieri) e che va avanti da quasi 25 anni.

Lazio, l'Atletico Madrid: una squadra con pedigree internazionale

Non inganni la seconda fascia, l'Atletico Madrid è una big dell'intera Champions League. Negli ultimi anni la squadra di Simeone non ha mantenuto i livelli degli anni 2014-2017 (due finali e una semifinale), ma nella doppia sfida rimane una delle più ostiche da affrontare. Ne sa qualcosa il Milan, eliminato due stagioni fa nel girone proprio con spagnoli, Liverpool e Porto, e anche il Manchester City: dopo aver sbattuto fuori agli ottavi il Manchester United, i Colchoneros si arresero a Guardiola dopo un 1-0 in Inghilterra e lo 0-0 del Wanda Metropolitano. La scorsa stagione il Cholo steccò in Europa, chiudendo al quarto posto nel girone con Porto, Bruges e Bayer Leverkusen, anche se in Liga ha chiuso al terzo posto dietro a Barcellona e Real Madrid. L'inizio di stagione è stato positivo con 7 punti in tre partite: vittorie casalinghe contro Granada e Rayo Vallecano, pareggio in casa del Betis Siviglia.

Lazio, qualità ed esperienza: la formazione dell'Atletico

Simeone ha scelto il 3-5-2 per la stagione in corso. In apparenza sembra uno schieramento difensivo, in realtà l'Atletico schiera da esterni di centrocampo due giocatori offensivi tra Reinildo, Molina e Llorente (con Yannick Carrasco ormai prossimo al trasferimento in Arabia). In mezzo la qualità è tanta: de Paul, Koke, Saul, Lemar e il giovane Barrios. Per Witsel, anche lui un centrocampista, in questa stagione Simeone ha scelto il ruolo di centrale nei 3 dietro, con ai fianchi due tra Gimenez, Azpilicueta, Soyuncu, Savic ed Hermoso. In attacco le stelle sono Griezmann e Depay, ma anche Angel Correa e Morata sono calciatori di livello internazionale. In rosa compare anche Joao Felix, destinato però a lasciare i Colchoneros prima della fine del calciomercato con destinazione Barcellona.

Pubblicato ieri alle 20:18