Lazio, Nenci spegne 58 candeline: gli auguri della società

Grande festa in casa Lazio. Non solo oggi è il compleanno di Senad Lulic, uno dei simboli più recenti della storia biancoceleste, ma anche quello di Massimo Nenci. Il preparatore dei portieri della Lazio e braccio destro di Maurizio Sarri dai tempi del Napoli, spegne quest'oggi ben 58 candeline. A tal proposito, tra gli auguri degli amici e colleghi, arrivano anche quelli della società che tramite una nota ha dichiarato: "Nato a Firenze il 18 gennaio 1965, preparatore dei portieri della S.S. Lazio e fedelissimo di Maurizio Sarri dai tempi del Napoli. Massimo Nenci compie oggi 58 anni. Da Napoli fino a Roma un legame che dura da tempo quello tra il Sarri e il preparatore atletico. Insieme anche a Chelsea e poi a Torino in casa bianconera. Anche per questa avventura in biancoceleste Sarri ha deciso di puntare sul suo fedele preparatore".