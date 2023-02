Lazio, Nenci su un ex obiettivo: “Lui è il migliore. Ci ho parlato e…”

Massimo Nenci, preparatore dei portieri della Lazio, intercettato dal Daily Mail ha espresso le sue considerazioni sul momento che sta vivendo l’estremo difensore del Chelsea, sua vecchia conoscenza. Il profilo in questione è quello di Kepa, in passato anche accostato ai biancocelesti, da lui allenato ai tempi di Sarri. Queste le parole: “Ha faticato molto perché Lampard non aveva fiducia in lui. Non credeva in lui e Kepa non era così forte mentalmente. Ho parlato con lui ogni giorno e gli ho detto 'Kepa, non preoccuparti. Non preoccuparti. Rimani forte e lavora duramente ogni giorno'. L'ho sostenuto e lui è un ragazzo molto bravo, ha dovuto lavorare duramente per tornare più forte che mai”. Infine, ha concluso: “Ora è tornato. Per me Kepa è tornato lo stesso portiere che abbiamo visto quattro anni fa. È migliorato perché ha più esperienza e ora se attraversa un momento difficile sa che può uscirne. Quindi, secondo me, ora è migliore. Ora è più forte”.

