Lazio, nessun italiano come Zaccagni in Serie A. E ora Mancini...

Nessun italiano in Serie A come Zaccagni. Per l'ala della Lazio parlano i numeri. Il gol contro la Juventus è stato il decimo segnato nel campionato italiano, cifra che nessun connazionale fino a ora è riuscito a eguagliare, basti pensare che al secondo posto c'è Immobile con nove marcature (CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA COMPLETA). Ecco perché nonostante le problematiche extra-campo che fino a ora gli hanno impedito il ritorno, secondo quanto riporta Repubblica, Mancini sarebbe pronto a richiamarlo in Nazionale. Le prestazioni, la qualità espressa, ma soprattutto i miglioramenti mostrati sul campo dopo un anno e mezzo di Sarri, non possono passare inosservati e in vista dei prossimi impegni una sua eventuale convocazione potrebbe rivelarsi utile per dimenticare quanto accaduto tra lui e Mancini.