Lazio, nessun marcatore nei top-30 del campionato: l'ultima volta fu retrocessione

La Lazio ha concluso la stagione con soli 49 gol segnati. Una sorpresa per una squadra che negli ultimi anni si è fatta apprezzare per le proprie qualità offensive. Il dato rispecchia alla perfezione, però, il rendimento di un attacco che per molte ragioni ha lasciato a desiderare. Per individuare il miglior marcatore biancoceleste nella classifica della Serie A, in effetti, bisogna scorrere in fondo fino alla trentunesima posizione, dove appare con le sue 7 realizzazioni Ciro Immobile. L'attaccante e capitano della Lazio è stato ancora una volta il migliore della squadra per reti segnate, ma la soddisfazione questa volta è di gran lunga inferiore rispetto al passato. Per chi ci ha abituato a dominare questa speciale graduatori, trovarsi al 31° posto è un'anomalia che lui stesso non può accettare e che è figlia di una condizione non eccellente dal punto di vista singolo e, soprattutto, collettivo. Se, infatti, il calo stagionale di Immobile è evidente al punto da averlo ammesso lui stesso pubblicamente, meno sottolineato è stato quello dei suoi compagni di reparto. Per trovare altri calciatori biancocelesti bisogna scendere di altre cinque posizioni, fino alla trentaseiesima dove appaiono Vecino e Zaccagni con 6 gol. Solo cinquantunesimi, invece, sono Luis Alberto e Felipe Anderson con 5 reti, mentre Castellanos è sessantanovesimo con quattro.

L'ULTIMA VOLTA NEL 1967, LA LAZIO RETROCESSE - Numeri che evidenziano uno dei più grandi problemi stagionali della Lazio e che aggiornano un dato negativo nella sua storia. Come riporta Radiosei, infatti, era dal 1966-67 che la Lazio non piazzava almeno un calciatore nei primi 30 migliori marcatori del campionato. In quella stagione, che si concluse con la retrocessione del club capitolino, fu Morrone a fare peggio di oggi, arrivando addirittura quarantunesimo.