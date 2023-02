Lazio, Nesta critico: "La squadra gioca bene, ma la società..." - VIDEO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso delle dirette in onda su Twitch della Bobo Tv, in cui a condurre sono gli ex calciatori Vieri, Adani, Ventola e Cassano, è stato invitato come ospite anche l'ex capitano della Lazio Alessandro Nesta. Lo storico centrale biancoceleste si è espresso così in merito alla squadra di Maurizio Sarri: "Sarri è un grande allenatore, per me la Lazio gioca benissimo però per il club l’asticella è arrivata al massimo. Sono tre anni che serve un vice-Immobile e non si trova, quando non c’è Immobile gioca Anderson. La squadra è limitata, giocano giocano ma il campionato della Lazio sarà quello, perché per me la società è già arrivata al massimo del potenziale".