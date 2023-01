Lazio, Nesta: "Prima del derby di Roma non dormivo mai, a Milano invece..." - VIDEO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni della Serie A, per un video postato sul canale YouTube della Lega, l'ex capitano e bandiera della Lazio Alessandro Nesta ha parlato di tutte le sensazioni che gli provava prima del derby della Capitale, prima di affrontare i temi del big match di domenica sera tra Milan e Roma:

DERBY DELLA CAPITALE - "Per noi giocatori romani quando c'era il derby era un incubo. Io, Totti e De Rossi nella Roma. Da quando sono entrato nell'accademia della Lazio a 8 anni, da quel giorno in testa c'è sempre il derby: me lo ripetevo in continuazione. Lo sentivi fin da piccolo e da grande è una cosa che ti rimane nel cervello. Ricordo che quando dovevo giocarlo con la Lazio non dormivo la notte, quando c'era quello tra Milan e Inter invece dormivo bene, sereno".

MILAN - "Ho tanti amici che lavorano al Milan, tra cui Maldini che lo ha ritirato fuori dopo tanti anni, riportandolo a vincere. Hanno una politica che li ha portati a cambiare molto, se prima potevano spendere quantità importanti di denaro, oggi devono trovare il giovane. Questo cambiamento non è stato facile per il Milan, perché era abituato, perciò seguirla è stato molto interessante. Hanno preso giocatori funzionali per come vogliono giocare. Loro vogliono pressare alto e stare con i difensori poco tempo dentro la propria area di rigore. Poi gli servono giocatori veloci, di gamba e Tomori e Kalulu sono perfetti, per questo funzionano".

MILAN-ROMA - "Alla Roma manca la concentrazione, hanno giocatori forti, ma ogni tanto a turno non hanno la concentrazione necessaria per non prender gol. Il Milan è in ritardo di punti. Il Napoli è andato talmente forte che ha lasciato dietro un bel divario, ma è lunga. A Napoli fanno difficoltà a gestire i problemi, qui starà alle avversarie approfittarne. Oggi per vincere serve il giocatore veloce, che salta l'uomo: le squadre sono organizzate, se non hai quel giocatore escono partite piatte. Leao è quel giocatore, è cresciuto, gli manca quello step. Dybala? Sa giocare a calcio, è fortissimo, sa essere decisivo, ma deve trovare continuità sotto l'aspetto fisico. Milan-Roma sarà una partita che sicuramente guarderò, una di quelle partite che mi piace guardare. C'è ritmo, passione coinvolgimento da parte di tutti. E poi sono sempre state due squadre che non si sono mai amate molto, quindi ci sarà grande rivalità".

