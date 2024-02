Lazio, Nicolodi (Sky): "Bayern squadra piatta, i biancocelesti dovranno..."

TUTTOmercatoWEB.com

Si avvicina sempre di più il fischio d'inizio di Lazio - Bayern Monaco, match valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Ai microfoni di TvPlay è intervenuto il giornalista di SkySport Pietro Nicolodi, che ha presentato la sfida dal punto di vista dei bavaresi. Queste le sue parole a riguardo dato il momento non brillante della squadra di Tuchel: “In questo momento il Bayern Monaco non ha vita facile neppure contro la terza squadra del Bayern. E’ un brutto momento per loro, decisamente. Stanno giocando malissimo, se dovesse replicare una prestazione sulla falsa riga delle ultime faranno fatica contro la Lazio. Sicuramente, però, la Lazio dovrà giocare al 110% delle sue possibilità per fare una grande prestazione contro i bavaresi. In generale in questo momento il Bayern è una squadra piatta, non fa girare il pallone e giocano veramente male. Muller stesso, dopo il KO contro il Bayer Leverkusen, ha parlato di questo. È difficile trovare un calciatore che sia salvato. Sono calciatori talmente forti che in ogni partita ti aspetti la giocata capace di far svoltare. Salvo solo Kane che poverino non ha praticamente ricevuto un pallone giocabile contro il Leverkusen”.