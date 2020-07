Lazio, niente Milinkovic nella foto della nuova maglia: svelato il mistero

Sono state finalmente svelate le maglie che i calciatori della Lazio indosseranno nel corso della prossima stagione. Il club ha inizialmente dato qualche inizio sui propri canali ufficiali, per poi pubblicare le immagini delle divise complete, indossate da Ciro Immobile, Luis Alberto e Thomas Strakosha. La scelta dei tre calciatori diventati modelli ha scatenato una vera psicosi tra i tifosi, che si sono riversati sui social e nelle radio, interrogandosi sul motivo per il quale, tra i big della formazione di Simone Inzaghi, non figurasse Sergej Milinkovic-Savic. Perennemente nei radar delle migliori squadre d'Europa, si pensava che l'assenza del 'Sergente' potesse essere un indizio di mercato, e quindi una sua probabile cessione nella prossima sessione. A tranquillizzare gli animi della gente laziale ci ha pensato direttamente la società: dal marketing sono arrivate rassicurazioni e anticipazioni relative al ruolo da protagonista di Milinkovic nella presentazione delle prossime casacche. Allarme rientrato, per il centrocampista serbo una parte d'eccezione. I sostenitori biancocelesti possono tirare un sospiro di sollievo.

