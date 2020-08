Lazio, niente nazionale per Milinkovic-Savic: ecco il motivo

Sergej Milinkovic Savic non si aggregherà alla nazionale serba per le partite contro Russia e Turchia. SMS resterà agli ordini di Inzaghi, completerà il ritiro di Auronzo e poi tornerà a Roma con la squadra. Nessuna partenza verso Belgrado. Lo riferisce Nebojša Marković, giornalista serbo, che su Twitter afferma: "La decisione è stata presa dalla Lazio, questo a causa della quarantena necessaria in seguito a un viaggio internazionale". Lo stesso provvedimento è stato adottato dal Real Madrid che non lascerà andare Luka Jovic. La Serbia quindi perderà due pedine fondamentali in vista delle sfide, valide per la Nations League, contro Russia e Turchia. Milinkovic salterà quindi la chiamata della nazionale, continuando la preparazione pre campionato. Una buona notizia per Inzaghi.