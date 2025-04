Lazio | "Noi non molliamo mai": l'emozionante video dopo il successo di Bergamo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio batte l'Atalanta grazie a una bella prova d'orgoglio da parte dell'intera squadra, chiamata a una svolta dopo un periodo di flessione e avaro di risultati. Detto, fatto. Il gol di Isaksen si è rivelato decisivo per la vittoria della formazione bianconceleste, tornata a Roma con tre punti pesantissimi in più. All'indomani della bella vittoria, sul profilo Instagram del club è stato pubblicato un video emozionante che sottolinea proprio la reazione da parte del gruppo di Baroni. "Noi non molliamo mai. Siamo uniti", la didascalia scelta per accompagnare le immagini che, in poco tempo, hanno fatto già il pieno di like. Di seguito il video in questione:

