Lazio, non c'è cinque senza sei: da quanto manca il filotto di vittorie

RASSEGNA STAMPA - La Lazio punta in grande. In Arabia Saudita c'è in palio un trofeo, ma anche un traguardo rimasto nascosto da qualche anno. Attualmente i biancocelesti si trovano a cinque vittorie consecutive in tutte le competizioni e in Supercoppa possono allungare questo dato impressionante. Infatti, la formazione capitolina non ottiene sei successi di fila in stagione dall'annata 2019/20, quella magica e maledetta per la corsa Scudetto e il successivo arrivo del Covid.

In quel periodo, tra dicembre 2019 e gennaio 2020, sulla panchina biancoceleste c'era Simone Inzaghi (che sarà affrontato in semifinale venerdì). I risultati positivi erano arrivati contro il Cagliari (1-2), la Juventus (1-3, in finale di Supercoppa), il Brescia (1-2), il Napoli (1-0), la Cremonese (4-0 in Coppa Italia), e infine la Sampdoria (5-1). Sarri potrebbe avvicinare un altro traguardo niente male in caso di vittoria a Riad contro l'Inter.