Lazio, non conosci 'rimonta': tutti i punti persi in situazioni di svantaggio

La sconfitta con la Salernitana all’Arechi è stato un colpo inaspettato, la Lazio non è ripartita col piede giusto dopo la sosta. Questi tre punti persi pesano, soprattutto se sommati a quelli lasciati per strada da inizio campionato a partire dalla sfida contro il Lecce. I biancocelesti non sono stati in grado di sfruttare il vantaggio raggiunto con il rigore di Immobile, senza dubbio qualche episodio avrebbe potuto cambiare gli equilibri, come la mancata espulsione di Gyomber, ma di fatto la squadra di Sarri si è lasciata travolgere. Kastanos e Candreva hanno guidato la rimonta dei granata, la loro voglia di vincere per la prima volta in questa stagione è stata più forte di quella dei capitolini di avvicinarsi alla zona Europa.

Alla luce di questo, c’è un dato che rende più chiara la situazione e riguarda proprio la difficoltà della Lazio di riuscire a portare a casa il risultato vincendo in rimonta. Quando Immobile e compagni vanno sotto poi non riescono a riprendere in mano la gara e si vedono sfilare l’intera posta in palio. Sono 8 i punti persi in circostanze di svantaggio: 3 con il Lecce e la Salernitana, 2 col Monza.

