Lazio, non è derby senza Radu: l'ex biancoceleste sotto la Nord - FOTO

Il derby della Capitale, la gara più sentita, è arrivata e di certo anche per l'ex biancoceleste Stefan Radu non è una partita come le altre. L'ex difensore della Lazio da quando ha appeso gli scarpini al chiodo segue ogni partita e non poteva certo mancare in un match così importante. Poco prima dell'inizio del match Radu si è infatti goduto lo spettacolo della coreografia della Nord direttamente dal campo.