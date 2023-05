Lazio, non sei più cinica come prima: la pessima statistica sui tiri

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il problema non è la quantità, ma la qualità. Una frase sentita centinaia di volte che si addice alla perfezione alla Lazio di questa stagione, almeno per quanto concerne la zona offensiva. I miglioramenti della squadra di Sarri, infatti, non sono in discussione: dopo 34 giornate, un anno fa, la Lazio si trovava 6° in classifica con 50 gol subiti; contro il 2° posto di oggi, ottenuto a colpi di clean sheet (19) e con sole 26 reti incassate. In zona gol, però, il calo è evidente e pesa in partite bloccate come quella contro il Milan di ieri. Sono 52 le marcature per i biancocelesti questa stagione, erano 66 in quella passata, al medesimo punto del campionato. L'assenza di un bomber come Immobile è evidente, quella di un sostituto si avverte ancora di più. Basti pensare che sono 371 le conclusioni per la Lazio in questa stagione, è la 15° squadra in Serie A e questa statistica non è così distante da quella dell'anno passato quando a fine stagione i tiri erano 454, ma le reti realizzate di più. Quello che manca è, dunque, un giocatore che, in partite bloccate come quelle che ultimamente sta vivendo la Lazio, possa risolverle con un guizzo in area di rigore o con gol sporco, di rapina: sufficiente per portare a casa punti. Il lavoro, insomma, che fino all'anno scorso poteva garantire il capitano della squadra ma che oggi, complici i continui infortuni, non gli permettono di essere al top e fare la differenza.