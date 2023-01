Lazio, non solo Ronaldo: quanti ex Serie A in Arabia. Nella Top-11 due biancocelesti

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il trasferimento di Cristiano Ronaldo all'Al Nassr è sicuramente quello che ha creato più scalpore, ma è solo l'ultima di una lunga serie di giocatori che, dopo aver militato in Serie A, hanno approcciato alla Saudi Pro League. Tra questi sono presenti anche due giocatori che in Italia hanno vestito per anni la maglia della Lazio: Bastos Quissanga, che milita nell'Al-Ahli, e l'amatissimo Felipe Caicedo oggi all'Abha Club. Entrambi sono stati inseriti nella Top-11 degli ex Serie A in Arabia Saudita, stilata da Transfermarkt. Di seguito la squadra al completo.

TOP 11 EX SERIE A IN SAUDI PRO LEAGUE - Ospina; Zukanovic, Naldo, Bastos; Acquah, Panagiotis, Muntari; Niang, Giovinco; Ronaldo, Caicedo.