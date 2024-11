Lazio | Noslin, la squalifica non lo ferma: l'olandese è all'Olimpico

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La quarta giornata di Europa League accende i riflettori sulla Lazio che alle 21 se la vedrà col Porto all'Olimpico. Tra i convocati di Baroni non figura, come noto, Tijjani Noslin, ancora assente Noslin per squalifica. L'attaccante ha deciso quindi di gustarsi la partita dalla tribuna per tifare i compagni e spingerli alla conquista di altri 3 punti.