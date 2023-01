Lazio, Nosotti: "Mi aspetto qualcosa di più da Milinkovic"

Fonte: Sky Sport

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

La Lazio affronta l'Empoli per ritrovare sé stessa. Nell'ultima uscita contro il Lecce la squadra di Sarri non ha dimostrato il suo potenziale, oggi ha l'occasione per rimediare. All'interno degli studi di Sky Sport Marco Nosotti ha parlato dei capitolini: "La Lazio deve rialzare la testa, deve essere capace di essere più continua. Mi aspetto qualcosa di più da Milinkovic in termini di gol, anche se ha ritrovato Immobile. Voglio vedere oggi la risposta sul campo. Le squadre di Sarri sono ben organizzate, probabilmente quando qualcuno non fa il suo (un movimento in meno, non completo) si creano i problemi. Quando dice che non possono essere presuntuosi perché non sono nessuno, lo dice per spronare i suoi ragazzi, sa che possono dare di più".