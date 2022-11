Lazio, novità per i tifosi alla ripresa della Serie A: il club studia le iniziative

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il campionato è fermo per i Mondiali di Qatar, ma la Lazio non è ovviamente rimasta con le mani in mano. E mentre per gli uomini di Sarri si avvicina la ripresa degli allenamenti dopo alcuni giorni di riposo, la società sarebbe già al lavoro per il ritorno in campo. Al centro dei discorsi, alcune iniziative in ambito biglietti per lo stadio. Le prime tre sfide casalinghe del 2023, riporta la rassegna stampa di Radiosei, potrebbero rientrare in un pacchetto speciale, come già accaduto nella promozione "Effetto Domino". In questo caso, le sfide interessate saranno quelle contro Empoli, Milan e Fiorentina. Nelle prossime settimane ci saranno senz'altro novità in questo senso, con i tifosi biancocelesti che sono più pronti che mai di riprendere il proprio posto all'Olimpico, riempiendolo come accaduto nell'avvio di stagione.

