Lazio, nuova partnership in vista del mini ritiro in Turchia: il comunicato

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutto pronto in casa Lazio in vista del mini ritiro che si svolgerà in Turchia a partire da lunedì 12 dicembre. La squadra allenata da Sarri ha ufficializzato due amichevoli contro Galatasaray e Hatayspor e per l'occasione ha siglato una partnership anche con Match PR già partner anche della Salernitana, del Fenerbahce e dell'Alanyaspor. Di seguito il comunicato: "Siamo lieti di annunciare che abbiamo firmato un accordo con Match PR per il ritiro di mezza stagione 2022/2023 e le amichevoli".