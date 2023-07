Lazio, nuovo prestito per Andrea Marino: per lui c’è la Turris

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuovo prestito in vista per Andrea Marino che, fresco di laurea, si prepara di nuovo a fare le valigie. Il centrocampista, che ha vestito la maglia della Lazio Primavera dall'agosto del 2021 diventando fuoriquota poi nel 2023, cambia di nuovo casacca. Acquistato dalla Salernitana nel gennaio del 2020, è passato temporaneamente al Piacenza e poi alla Fidelis Andria, accumulando tra le due parentesi prestazioni di buon livello con l'aquila sul petto. Ora il suo futuro è tutto da scrivere: secondo le indiscrezioni ottenute dalla nostra redazione, il mediano non dovrebbe prolungare il suo contratto con la Lazio (attualmente in scadenza nel 2024), ma si trasferirebbe di nuovo in prestito, stavolta alla Turris, in Serie C (dove ha già 46 presenze accumulate). L'operazione prevede un diritto di riscatto per la società partenopea e controriscatto per la Lazio. La partenza è programmata per domani.