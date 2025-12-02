Lazio, obiettivo Coppa Italia: il percorso verso la finale
La strada verso una possibile vittoria della Coppa Italia è breve, ma tutt’altro che semplice: cinque gare di fuoco, compresa l’ultima battaglia, attendono le squadre.
Chi riuscirà a imporsi fra Lazio e Milan affronterà nei quarti di febbraio la vincente di Bologna-Parma, mentre la semifinale vedrà quasi certamente una sfida tra Juventus e Atalanta, che stasera e domani se la giocheranno rispettivamente con Udinese e Genoa.
Dall’altra parte del tabellone, le principali candidate alla finale sono Inter, Napoli e Roma, con la Fiorentina che chissà se sarà in grado di sorprendere con colpo di orgoglio. I tifosi sperano di evitare un nuovo “26 maggio”, desiderando che non si ripeta la rivincita con l’altra sponda della città, ma oggi sembra che lo scenario ricordi quei tempi, se non addirittura periodi ancora precedenti.