Lazio, obiettivo Flaminio: le mosse di Lotito per salvare lo stadio

Anche dall'Arabia non si ferma il lavoro per il raggiungimento degli obiettivi che la Lazio e il suo presidente, si sono imposti di raggiungere, uno su tutti la "ripresa" del Flaminio. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Lotito in Campidoglio solo qualche giorno fa aveva annunciato di voler "Fare uno stadio che sia evocativo per la storia del club". Tornato a Roma al termine del torneo di Riad, il patron continuerà a lavorare per riprendersi l'impianto, in ogni modo possibile: prima di tutto sarà necessario parlare con la famiglia Nervi che ne detiene i diritti fino al 2049. Poi toccherà al Decreto crescita, abolito a dicembre e che il partito di Forza Italia, di cui Lotito fa parte, proverà ad inserirlo tra gli emendamenti parlamentari nella legge della conversione di Milleproroghe che non necessita dell'ok del Governo.