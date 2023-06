Lazio obiettivo Torreira: il percorso e i numeri del "Piccolo Capo"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio fa sul serio per Lucas Torreira. Il centrocampista uruguaiano è il prescelto di Sarri per il ruolo di regista. Quantità e qualità allo stesso tempo e tanta grinta in mezzo al campo nonostante non sia chissà quanto imponente fisicamente (è alto 1,66 m). Un vero e proprio mastino di centrocampo che nell'idea del tecnico toscano potrebbe dare quel qualcosa che ci si aspettava da Marcos Antonio. Torreira e Cataldi possono essere quei play intercambiabili che nell'immaginario di Sarri si possono alternare in vista dei tanti impegni stagionali previsti.

L'ascesa calcistica di Torreira

A dare lustro al valore di questo calciatore sono i numeri e il suo percorso nei vari club in cui ha militato. Arrivato in Italia nel 2014 ha militato prima nel Pescara per poi passare nel 2016 alla Sampdoria, dove ha disputato le sue prime stagioni nella massima serie. A Genova ha trovato la sua dimensione ideale tanto da guadagnarsi le attenzioni dell'Arsenal che nel 2018 lo ha portato a Londra. Anche in Premier ha fatto discretamente bene e in due stagioni oltre ad aver siglato 4 reti ha conquistato anche una Coppa d'Inghilterra. Nel 2020/2021 il passaggio all'Atletico Madrid con cui ha vinto una storica Liga senza però giocare tantissimo. Nella passata stagione invece col ritorno in Italia alla Fiorentina ritrova se stesso e anche in termini realizzativi raggiunge vette mai toccate prima con ben 5 centri in campionato e 2 assist. Quest'anno invece al Galatasaray ha contribuito alla conquista del campionato turco e adesso potrebbe essere il momento giusto per una nuova avventura in una società che nutre ambizioni diverse rispetto alle altre squadre italiane in cui ha militato in passato.