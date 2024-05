Lazio, occhi su Marin Ljubicic ma sui social risponde.... Ivan: il simpatico siparietto

Tra i vari nomi accostati alla Lazio per la prossima stagione c'è anche quello di Marin Ljubicic calciatore del Lask classe 2002 di ruolo attaccante. Un profilo giovane che rientra negli obiettivi del club di ringiovanire la rosa.

Il nome del croato è però molto simile a quello di Ivan Ljubičić che con il giocatore ha in comune solo la nazionalità essendo lui un ex tennista e oggi allenatore. Proprio in questo modo si è creato un simpatico cortocircuito sui social: sotto a un articolo che riportava appunto dell'interesse dei biancocelesti per Marin ha risposto Ivan: "No guarda faccio altro, grazie comunque", queste le parole ironiche dell'ex tennista.