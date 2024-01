Lazio, Oddi: “Bisogna essere eccezionali col Napoli. Casale? Non mi spiego…”

TUTTOmercatoWEB.com

Lazio e Napoli si ritroveranno di fronte domenica alle 18, all’Olimpico. Uno scontro diretto per un posto in Champions, questa è la posta in palio. Entrambe ‘rimaneggiate’ tra squalifiche e infortuni, sarà un’occasione da non lasciarsi sfuggire per compiere un passo d’avvicinamento e farsi spazio tra le prime quattro big del campionato. In merito, a Radiosei, si è espresso Giancarlo Oddi: “Credo che col Napoli abbiamo solo da perdere. Dobbiamo approfittare della situazione e delle tante assenze dei partenopei. Noi invece, dopo la brutta figura di Riyad dobbiamo essere eccezionali, tutti, dall’allenatore ai giocatori. Bisogna rialzarci dopo la caduta in Supercoppa dove mi aspettavo una prestazione quantomeno decente, e invece questa non è arrivata. Il Napoli ha fatto bene contro l’Inter, ma non credo sia tornato realmente in carreggiata. È stato squadra però, pur senza impressionare. Domenica mi aspetto prestazione e vittoria”.

Soffermandosi poi su qualche singolo, l’ex biancoceleste ha dichiarato:“Gila sta facendo bene, ma non riesco a capire l’involuzione di Casale. Era stato uno dei perni della scorsa stagione, ora sembra non possa più giocare.”

