Lazio, Oddi: "Contro il Lecce un punto guadagnato. Cataldi? Lo abbiamo criticato ma..."

Un gara difficile quella dell'Olimpico contro il Lecce per la Lazio che alla fine grazie alla rete di Milinkovic in pieno recupero guadagna un punto contro la compagine di Baroni. Una reazione di rabbia quella dei biancocelesti che hanno così evitato un altro ko. Sul match ha detto la sua anche Giancarlo Oddi ai microfoni di Radiosei: "Mi aspettavo qualcosa di più dalla Lazio. Il Lecce è una buona squadra, ha delle qualità, ma la Lazio li ha messi poco in difficoltà. Sono mancati gli esterni d’attacco, dove spesso facciamo la differenza. Pochi spunti, poche idee. Questo è un punto guadagnato, perché poteva andare assolutamente peggio. La Lazio è calata molto fisicamente, ieri c’erano tanti, troppi spazi fra difesa e centrocampo. Non siamo più quelli che avevano scalato la classifica fino ad arrivare al secondo posto. Spesso manca la reazione, non riusciamo a far forza sulle nostre migliori qualità".

“Cataldi? A volte lo abbiamo criticato, secondo me stava facendo un buon campionato prima dello stop. Senza di lui non ci sono valide alternative, siamo carenti in quella zona del campo. L’unica cosa positiva è poter recuperare in una settimana piena, io però vedo una squadra molto stanca. Per fortuna Milinkovic c’ha messo la testa, in tutti i sensi. La Lazio rispetto alle rivali ha una squadra sola, chiaro che le altre possano arrivare meglio al finale i stagione visto che possono permettersi rotazioni diverse. Se la Lazio è stanca, lo sono i suoi interpreti principali e non c’è via d’uscita. La reazione finale? Quella non c’entra col fisico. E’ tutta testa, rabbia, il fatto di non voler mollare e raggiungere il pareggio”.