Lazio, Oddi: "Contro la Juve dimostrare subito di voler passare il turno"

Mancano solo poche ore al fischio d'inizio della gara tra Juventus e Lazio che mette in palio la semifinale di Coppa Italia. Un match importante per la squadra di Sarri che ci tiene a fare bene nella competizione. Sulla gara di questa sera ha detto la sua anche l'ex biancoceleste Giancarlo Oddi ai microfoni di Radiosei: "Rispetto alla gara di andata in campionato non credo che Sarri abbia preparato la gara in modo diverso. La squadra biancoceleste non deve rapportarsi troppo alla Juventus, sa quello che deve fare e deve provare ad essere se stessa. Se tu ti abbandoni all’avversario, poi ti fanno male. Devi avere la consapevolezza di stare meglio di loro, già dall’approccio la Lazio deve dimostrare all’avversario di volere il passaggio del turno".

FORMAZIONE - "Sicuramente qualche giocatore potrebbe riposare. Sinceramente concederei un turno di riposo a Milinkovic, considerando che la gara di questa sera potrebbe anche andare oltre i 90′. Per il resto, sceglierei quelli che mi danno maggiore garanzie fisiche. Penso che Vecino possa giocare dall’inizio, così come Patric in difesa. Detto questo, vanno fatte scelte anche nell’ottica degli eventuali supplementari".